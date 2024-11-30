Эксперт рассказал, можно ли устанавливать в авто более мощный аккумулятор
Установка более мощного аккумулятора на автомобиль требуется для увеличения емкости заряда, что позволяет избежать проблем с запуском двигателя при минусовой температуре. В то же время могут возникнуть и проблемы, рассказали "Российской газете" эксперты ГК АвтоСпецЦентр, передает Day.Az .
"Под капотом современных автомобилей недостаточно свободного пространства, что ограничивает возможность эксплуатации габаритных АКБ.
Также более мощные аккумуляторы несовместимы с системой "Старт-Стоп", которая есть на новых автомобилях. Современное электронное оборудование позволяет контролировать уровень заряда и снижать напряжение, чтобы минимизировать нагрузку на АКБ.
Если же использовать аккумулятор повышенной мощности, система управления не сможет полноценно функционировать, что приведет к снижению эффективности батареи. При этом более емкий аккумулятор не способствует ускоренному износу стартера или генератора", - отметили специалисты.
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