Эксперт рассказал, можно ли устанавливать в авто более мощный аккумулятор

"Под капотом современных автомобилей недостаточно свободного пространства, что ограничивает возможность эксплуатации габаритных АКБ.

Также более мощные аккумуляторы несовместимы с системой "Старт-Стоп", которая есть на новых автомобилях. Современное электронное оборудование позволяет контролировать уровень заряда и снижать напряжение, чтобы минимизировать нагрузку на АКБ.

Если же использовать аккумулятор повышенной мощности, система управления не сможет полноценно функционировать, что приведет к снижению эффективности батареи. При этом более емкий аккумулятор не способствует ускоренному износу стартера или генератора", - отметили специалисты.