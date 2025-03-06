Cadillac Escalade IQ получил удлиненную версию

У электрического внедорожника Cadillac Escalade IQ появилась удлиненная версия. Технически она унифицирована с обычным электрокаром, но предлагает больше места на третьем ряду и в багажнике. На одном заряде батареи Escalade IQL проезжает больше 724 километров, а на разгон до 60 миль в час тратит 4,7 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрический Cadillac Escalade IQ обзавелся удлиненной версий IQL, которая при неизменной колесной базе длиннее на 107 миллиметров. Вся прибавка пришлась на задние ряды и багажник, поэтому пространство в ногах пассажиров галерки увеличилось почти на 102 миллиметра, а максимальный объем грузового отсека вырос с 3375 до 3546 литров. Всё остальное - как у обычного Escalade IQ. Это адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0, пневмоподвеска, штатный автопилот Super Cruise и двухмоторная силовая установка.

Пиковая отдача в режиме Velocity Max составляет 760 лошадиных сил и 1064 Нм крутящего момента. Батарея внедорожника собрана из 24 модулей и имеет емкость 205 киловатт-часов, которых, по оценкам самого Cadillac, хватит больше чем на 724 километра. Час зарядка переменным током (19,2 кВт) даст 58 дополнительных километров, а 10 минут подключения к "быстрому" терминалу обеспечат в три раза больше. С места до 60 миль в час (97 км/ч) Escalade IQL разгоняется за 4,7 секунды и может буксировать прицеп массой до 3,4 тонны.

В списке доступного оснащения модели есть цифровой кластер общей диагональю 55 дюймов, аудиосистема AKG Studio с 42 динамиками, точка доступа 5G Wi-Fi и двунаправленная зарядка Vehicle-to-Home (V2H), с помощью которой машину можно подключить к энергосети дома. Также для Escalade IQL можно заказать пакет Executive Second Row. Он включает раздельные кресла второго ряда с подогревом, вентиляций и массажем, складные столики, индивидуальные дисплеи диагональю 12,6 дюйма и две беспроводные зарядки.

Новый Escalade IQL предложат в четырех комплектациях: Luxury, Sport, Premium Luxury и Premium Sport. Начальная цена - 132 695 долларов (11,9 млн р.), куда уже входит доставка до дилерского центра. Внедорожник будут продавать по всему миру, а не только в США и Канаде. Старт производства на заводе Factory Zero в Детройте намечен на середину 2025 года.