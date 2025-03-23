Audi может возродить модель TT
Компания Audi рассматривает возможность возвращений культового TT. В настоящее время в модельном ряду бренда отсутствуют классические спорткары. Производитель отказался от выпуска моделей TT и R8. При этом глава марки Гернот Дёлльнер заявил, что спортивные автомобили всегда были частью ДНК компании. В то же время топ-менеджер считает, что для возвращение "заряженных" двухдверок необходимо "правильное время", передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Audi выпускала спорткар TT с 1998 по 2023 год. За 25 лет производства специалисты собрали более 660 тысяч машин трех поколений. Сегодня немецкий автопром переживает не лучшие времена, поэтому производители вынуждены отказываться от некоторых моделей, а также сокращать количество сотрудников. При этом Дёлльнер не исключает возможности компании вернуться в сегмент спорткаров. На такой шаг бренд может пойти в рамках пересмотра модельной линейки.
Глава Audi подчеркнул, что модель TT имеет статус культовой. Кроме того, нынешний шеф-дизайнер бренда Массимо Фрасчелла является большим поклонником первого поколения спорткара. При этом руководитель компании сообщил, что не собирается возрождать TT в прежнем виде. В случае возвращения автомобиля в модельный ряд специалистам предстоит придумать что-то абсолютно новое.
Последний Audi TT сошел с конвейера в ноябре 2023 года.
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