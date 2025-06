Электрокар Nissan Leaf сменил поколение

Новый Nissan Leaf построен на общей с Renault Scenic E-Tech и Alpine A390 платформе CMF-EV / AmpR Medium, потому вместо задней полузависимой балки у него многорычажка. Установленный спереди электромотор объединен в единый блок с редуктором и инвертором. Он на 10% компактнее прежнего модуля и благодаря новым крепежам на 75% менее вибронагруженный. Отдача в паре с батареей емкостью 52,9 киловатт-часа составляет 174 лошадиные силы и 345 Нм крутящего момента. Но если выбрать аккумулятор на 75,1 киловатт-часа, то цифры будут другими: 214 сил и 355 Нм.

Обе батареи оснащены жидкостным охлаждением и в зависимости от рынка поддерживают разные технологии двунаправленной зарядки. Например, европейский Leaf совместим с технологией Vehicle-to-Grid. В будущем с её помощью владельцы электрокара смогут компенсировать часть расходов на зарядку, отдавая излишки энергии в магистральную сеть на пике потребления. Базовый Leaf можно заряжать от терминалов постоянного тока с мощностью до 105 киловатт, старший - до 150. Обещанный запас хода: 490 километров по американскому циклу EPA, или 600 по WLTP.

Для Nissan Leaf доступны восемь цветов кузова, в том числе голубой Seabreeze Blue Pearl, который в дорогих исполнениях сочетается с контрастной черной крышей. В салоне - ярко выраженная горизонтальная архитектура. Диагональ экранов в зависимости от грейда составляет 12,3 либо 14,3 дюйма. Мультимедиа поддерживает все современные протоколы связи и предлагает пять тем оформления на выбор. Среди них есть, к примеру, Энгава - так в Японии называют архитектурный приём, который создаёт плавный переход между внутренним и внешним пространством.

Также доступна беспроводная зарядка, до восьми USB-портов, панорамная крыша из электрохромного стекла с четырьмя уровнями прозрачности и аудиосистема Bose Personal Plus, часть динамиков которой интегрирована в передние подголовники. Все сиденья нового Leaf имеют конструкцию Zero Gravity, снижающую нагрузку на позвоночник и другие части тела, и могут быть обиты тканью, кожзамом либо похожим на настоящую кожу материалом TailorFit. Из электронных помощников заявлена система кругового обзора 3D Intelligent Around View Monitor, функция "прозрачного капота" и широкоугольный режим передней камеры.

Первым рынком для нового Nissan Leaf станут Соединенные Штаты - там продажи начнутся уже этой осенью. Весной 2026 года электрокар доберется до Европы. Сборку наладят на заводе в японской префектуре Тотиги, а также в британском Сандерленде. Цен пока нет. Помимо Leaf, японцы готовят ещё несколько новинок, например уже анонсирован полностью новый Juke.