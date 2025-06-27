Xiaomi назвала стоимость своего первого кроссовера

Китайская корпорация Xiaomi назвала стоимость первого электрического кроссовера YU7. Цены компания объявила на презентации, запись которой доступна на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Внедорожный автомобиль, анонсированный в конце мая, получил длину, ширину и высоту 4999, 1996 и 1608 миллиметров соответственно при колесной базе 3000 миллиметров. Фирма выпустила три версии электрокара. Базовая YU7 получила запас хода 835 километров, продвинутая YU7 Pro - 770 километров, топовая YU7 Max - 760 километров.

Минимальная стоимость кроссовера составила 253 тысячи юаней. YU7 Pro оценили в 280 тысяч юаней, флагманский YU7 Max - 323 тысячи юаней. Предзаказы на новую модель открылись 26 июня.

Автомобиль YU7 вышел с одним электромотором мощностью 320 лошадиных сил, топовая версия YU7 Max получила два электрических двигателя. В зависимости от модификации электрический кроссовер может разгоняться до 100 километров в час за 3,2-5,9 секунды. В салоне машины находятся несколько медиадисплеев, автомобиль можно подключить к смартфону через UWB.