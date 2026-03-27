Mazda раскрыла подробности о новом поколении родстера MX-5

Mazda отказалась делать из родстера MX-5 электромобиль. Пятое поколение культового родстера Mazda MX-5 (Miata) пока не появилось даже на шпионских фото, однако японский автопроизводитель уже раскрыл ключевой принцип его разработки. Несмотря на то, что до премьеры новинки остаются годы, руководство марки официально подтвердило приверженность легендарной формуле: новый MX-5 сохранит легковесную конструкцию и двигатель внутреннего сгорания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает IT Home.

Директор по продажам и маркетингу Mazda Манобу Осуга сделал конкретное обещание. По его словам, компания намерена удержать массу нового родстера ниже отметки в 1000 килограммов. Для этого инженеры продолжат применять стратегию "борьбы за каждый грамм", которая использовалась при создании нынешнего поколения модели.

Если это обещание будет выполнено, новый MX-5 станет легче, чем актуальная модель ND3, которая в Северной Америке в самой облегченной версии весит 1073 килограмма. На некоторых рынках, где предлагается версия с менее мощным 1,5-литровым двигателем, масса автомобиля и так ниже, однако в Евросоюзе именно эта модификация осталась единственной - 2,0-литровый мотор был снят с продаж из-за несоответствия экологическим нормам.

Осуга уточнил, что заявленный показатель в 1000 килограммов относится к версии с мягким складывающимся верхом. Более тяжелая модификация с жесткой крышей RF, если она появится вновь, неизбежно будет весить больше.

Ключевым решением для сохранения низкой массы стал отказ от электрификации. Топ-менеджер не исключил возможности появления гибридной версии в будущем, когда технологии станут более совершенными, но подчеркнул, что в обозримой перспективе новый MX-5 останется исключительно с двигателем внутреннего сгорания.