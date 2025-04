https://news.day.az/azerinews/1741242.html

Heydər Əliyev Mərkəzində "Qəlbim sənindir” nadir incəsənət kompozisiyasının təqdimatı olub - FOTO

Aprelin 1-dən Heydər Əliyev Mərkəzində daha bir məşhur əsər nümayiş olunur. İtaliyalı heykəltaraş Lorenso Kuinnin (Lorenzo Quinn) nəfis bohem büllurundan və 6500 illik palıd ağacından hazırlanan "Qəlbim sənindir" (My heart is yours) əsərinin bu gün təqdimatı olub. Əsər ilk dəfə məhz Heydər Əliyev Mərkəzində nümayiş etdirilir.