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Leyla Quliyevadan həyat yoldaşı ilə bağlı paylaşım - FOTO

Aparıcı Leyla Quliyeva həyat yoldaşı Abbas Quliyevi ad günü münasibətilə təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, aparıcı birlikdə olan fotolarını yayımlayaraq "Ad günün mübarək, ata" qısa şərhini yazıb. L.Quliyeva birlikdə Amerikada dincəldiklərini vurğulayıb. Fotoda cütlüyün qızı və oğlu da yer alıblar.