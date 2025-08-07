"Araz-Naxçıvan"a öz meydanında ağır zərbə - Konfrans Liqası - VİDEO
Bu gün "Araz-Naxçıvan" UEFA Konfrans Liqasında növbəti oyununa çıxıb.
Day.Az İdman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqanın bürünc medalçısı III təsnifat mərhələsinin ilk qarşılaşmasında Kipr "Omoniya"sı ilə qarşılaşıbş
Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsində Yunanıstan "Aris"ini mübarizədən kənarlaşdıran "Araz-Naxçıvan" öz meydanında uğursuz çıxış edib. Erkən qollar buraxan Elmar Baxşıyevin baş məşqçi olduğu komanda 0:4 hesabı ilə uduzub.
Bu nəticədən sonra "Araz-Naxçıvan"ın səfərdə geridönüş edəcəyi real görünür.
UEFA Konfrans Liqası
III təsnifat mərhələsi, ilk oyun
7 avqust
20:00. "Araz-Naxçıvan" (Azərbaycan) - "Omoniya" (Kipr) - 0:4
Qollar: Laizos Laizu, 13; 23. Evandro, 55. Stefan Yovetiç, 58
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре