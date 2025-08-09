https://news.day.az/azerinews/1772911.html Sülh sazişi iki ölkə arasında yeni bir mərhələnin açılmasıdır - Ermənistanın Baş naziri - VİDEO Sülh sazişinin hazırlanması və imzalanması, nəticə etibarilə iki ölkə arasında yeni bir mərhələnin açılması və ölkələrimiz arasında suverenliyin və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılmasının başlanğıcıdır.
Sülh sazişi iki ölkə arasında yeni bir mərhələnin açılmasıdır - Ermənistanın Baş naziri - VİDEO
Sülh sazişinin hazırlanması və imzalanması, nəticə etibarilə iki ölkə arasında yeni bir mərhələnin açılması və ölkələrimiz arasında suverenliyin və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılmasının başlanğıcıdır.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
