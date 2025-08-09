Aİ Prezident İlham Əliyevlə Paşinyan arasında Vaşinqtonda keçirilən görüşün nəticəsini alqışlayır
Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında ABŞ prezidenti Donald Trampın vasitəçiliyi ilə bugünkü görüşünü alqışlayır.
Bu barədə Day.Az Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Kosta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenin Ermənistan və Azərbaycan arasında Sülh Müqavilənin paraflanması, həmçinin prezident Əliyev və Baş nazir Paşinyan arasında Vaşinqtonda bəyannamənin imzalanması münasibətilə birgə bəyanatına istinadən xəbər verir.
"Biz həmçinin Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında sazişin paraflanmasını alqışlayırıq.
Baş nazir Paşinyan və Prezident İlham Əliyevin Ağ Evdə prezident Trampın iştirakı ilə Siyasi Bəyannaməni imzalaması hər iki ölkə üçün mühüm hadisədir, həm Ermənistan, həm Azərbaycan, həm də bütün region üçün davamlı və davamlı sülhə yol açır və Aİ-nin uzunmüddətli səylərini taclandırır", - deyə bəyanatda bildirilib.
Aİ hesab edir ki, hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin tam normallaşması istiqamətində sabit və davamlı irəliləyişə zəmanət vermək üçün razılaşdırılmış addımların vaxtında həyata keçirilməsini təmin etmək vacibdir.
"Hər iki liderə bir neçə dəfə, o cümlədən 2025-ci ilin mayında Tiranada keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin Zirvə Toplantısı çərçivəsində bildirildiyi kimi, Prezident Kosta və Prezident fon der Leyen Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin son illərdə ikitərəfli yolda atdıqları qətiyyətli addımlardan, həmçinin Brüsseldəki əvvəlki görüşlərinə əsaslanaraq, səmimi şəkildə ruhlanıblar.
Aİ Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesini qətiyyətlə dəstəkləyir və ilk növbədə münaqişə mirası ilə bölünmüş əhaliyə fayda vermək və regionu davamlı sülh, sabitlik və rifaha yaxınlaşdırmaq üçün regional əlaqələrin inkişafına və tam açıqlığa sərmayə qoymağa hazırdır", - deyə sənəddə qeyd olunub.
