Röya Ayxana ağır itki

Xalq artisti Röya Ayxana ağır itki üz verib.

News24.az-ın məlumatına görə, sənətçinin atası Yaqub Nəcəfov vəfat edib. O, uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Röyanın mətbuat xidməti Əfruzə Ağayeva xəbəri təsdiqləyib.