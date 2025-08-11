https://news.day.az/azerinews/1773509.html Röya Ayxana ağır itki - FOTO Xalq artisti Röya Ayxana ağır itki üz verib. News24.az-ın məlumatına görə, sənətçinin atası Yaqub Nəcəfov vəfat edib. O, uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Röyanın mətbuat xidməti Əfruzə Ağayeva xəbəri təsdiqləyib.
