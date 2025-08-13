https://news.day.az/azerinews/1773844.html Suriya XİN rəhbəri Türkiyəyə səfər edəcək Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd Həsən Şeybani bu gün Türkiyəyə səfər edəcək. Day.Az türk KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyə XİN məlumat yayıb. Məlumata görə, səfərin məqsədi açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, XİN rəhbəri yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə birlikdə bu ilin yanvar ayında Türkiyəyə səfər etmişdi.
