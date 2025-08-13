“ChatGPT” gənclərə təhlükəli məsləhətlər verir - Ciddi xəbərdarlıq
Rəqəmsal Nifrətlə Mübarizə Mərkəzinin apardığı yeni araşdırma göstərir ki, "ChatGPT" süni intellekt söhbət robotu 13 yaşlı uşaqlara təhlükəli və zərərli məsləhətlər verməkdə davam edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatçılar özlərini yeniyetmilər kimi təqdim edərək, ChatGPT-dən narkotik istifadə etməyi, spirtli içkilərlə qarışıq partilər təşkil etməyi, yemək pozğunluqlarını təşviq edən pəhriz planları hazırlamağı və hətta intihar qeydləri yazmağı öyrənə biliblər.
Araşdırmaya görə, ChatGPT ilk mərhələdə bu cür zərərli sorğuları rədd edir, lakin tədqiqatçılar "bu yalnız təqdimat üçündür" və ya "bir dost üçündür" kimi sadə bəhanələrlə rədd cavabını keçə biliblər. Nəticədə süni intellekt, özünü qoruma mexanizmlərinə baxmayaraq, təhlükəli məsləhətləri təqdim edib.
OpenAI isə bu cür həssas vəziyyətləri aşkar etmək və qarşısını almaq üçün davamlı işlədiyini bildirib. Ekspertlər vurğulayır ki, bu araşdırma süni intellektlə qarşılıqlı əlaqədə uşaqların təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyini göstərir. Təhsilçilər və valideynlər isə uşaqların ChatGPT və digər AI alətləri ilə istifadə zamanı nəzarətin artırılmasının zəruri olduğunu bildirirlər.
Araşdırma, həmçinin süni intellekt modellərinin etik və təhlükəsizlik qaydalarına yenidən baxılmasının vacibliyini ortaya qoyur. Bu, xüsusilə yeniyetmələrin həssas psixoloji vəziyyətini nəzərə alaraq, onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün önəmli hesab olunur.
Beləliklə, ChatGPT texnologiyasının faydalı tərəfləri olsa da, gənclərin istifadəsi zamanı ehtiyatlı olmaq və nəzarəti artırmaq zəruridir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре