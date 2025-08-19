https://news.day.az/azerinews/1774899.html Usta müştərisinin 700 min manatlıq "Ferrari"sini yararsız hala saldı - VİDEO İstanbulun Büyükçekmece səmtində 17 milyon lirə dəyərində ( təxminən 707 min manat ) "Ferrari" markalı avtomobil qəza törədib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün E-5 magistral yolunda saat 15:30 radələrində baş verib. Körpünün dayağına çırpılan lüks avtomobil aşıb, yararsız hala düşüb.
