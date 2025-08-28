Azərbaycandan Türkiyəyə qaz ixracı artıb
Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan Türkiyəyə ümumilikdə 5,792 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edilib.
Bu barədə Day.Az Türkiyənin Enerji Bazarını Tənzimləmə Qurumuna (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu - EPDK) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu göstərici 2024-cü ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə 1,96% çoxdur.
Bu ilin iyun ayında isə Azərbaycandan Türkiyəyə ümumilikdə 1,019 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edilib ki, bu da 2024-cü ilin eyni ayı ilə müqayisədə 22,88 milyon kubmetr və ya 2,29% çoxdur.
Bununla da hesabat ayında Azərbaycan Türkiyəyə təbii qaz ixrac edən ölkələr sırasında ilk pillədə qərarlaşıb. Belə ki, Türkiyənin ümumilikdə idxal etdiyi təbii qazın 32,19%-i Azərbaycanın payına düşüb.
Qeyd edək ki, Türkiyəyə Azərbaycanın "Şahdəniz" yatağından hasil edilən təbii qaz nəql edilir. Təbii qaz həcmləri Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və Trans-Anadolu Təbii Qaz Kəməri (TANAP) vasitəsilə Türkiyə bazarına çatdırılır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə ilk qaz Türkiyə bazarına 2007-ci ildə daxil olub. TANAP vasitəsilə Türkiyəyə kommersiya qazının nəqlinə isə 2018-ci il iyunun 30-da başlanılıb.
