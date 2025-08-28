https://news.day.az/azerinews/1776732.html Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan yeni təyinat alıb Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Babək Quliyev UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıb. AFFA-dan Day.Az-a verilən məlumata görə, o, 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sentyabrın 5-də keçiriləcək Bosniya və Herseqovina - İsrail görüşünün hakim-inspektoru olacaq.
