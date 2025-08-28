https://news.day.az/azerinews/1776741.html Xalq artistindən məşhur aparıcıya İRAD Xalq artisti Briliant Dadaşova aparıcı Lamiyə Ələkbərovaya irad tutub. Day.Az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb aparıcının mərhum Əməkdar artist Aygün Bəylərin qızı Cananaya anası ilə bağlı sual verməsi olub. Sənətçi düşüncələrini "Show News" səhifəsində belə qeyd edib: "Böyük insanların anasını itirməsi belə çox acıdır.
"Böyük insanların anasını itirməsi belə çox acıdır. Kiçik yaşlarında anasız qalmış şəxslə isə ana mövzusunu açmaq düzgün deyil. İnsan böyüdükcə uşaqlıq travması dərinləşir. Bu uşaqla anasının yalnız mahnılarını müzakirə etmək lazımdır".
