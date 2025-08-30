Azərbaycan "ŞƏT ailəsi"nin mühüm üzvüdür - Çin səfiri
Azərbaycan "ŞƏT ailəsi"nin mühüm üzvüdür.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey avqustun 31-dən sentyabrın 1-dək Tyantszin şəhərində keçiriləcək ŞƏT-in sammiti ilə bağlı açıqlamasında deyib.
"Azərbaycan 2016-cı ildə ŞƏT-in dialoq üzrə tərəfdaşı statusunu alıb və "ŞƏT ailəsi"nin mühüm üzvüdür. Çin və Azərbaycan ŞƏT çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir. Azərbaycan ŞƏT-in sədri kimi Çinin işinə güclü dəstək verib və yüksək səviyyəli nümayəndələrini ŞƏT Siyasi Partiyalar Forumunda, ŞƏT-in Enerji Nazirlərinin Forumunda, ŞƏT-in Yaşıllar Forumunda, ŞƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Forumunda, ŞƏT-in Xalqlar Forumunda iştirak etmək üçün göndərib", - deyə o bildirib.
Bundan əlavə, diplomat Çin və Azərbaycanın Dünya Antifaşist Müharibəsində Qələbəyə silinməz tarixi töhfələr verdiyini vurğulayıb.
"Hər iki ölkə çoxtərəfliliyi, beynəlxalq bərabərliyi və ədaləti qoruyan əsas qüvvədir. Faktlar sübut edir ki, beynəlxalq vəziyyət nə qədər təlatümlü olarsa, Çin və Azərbaycan bir o qədər həmrəylik və əməkdaşlığı gücləndirməli, bərabərlik, qarşılıqlı fayda və əməkdaşlığa əsaslanan beynəlxalq münasibətlər modelini birgə qurmalı, dünyaya daha çox sabitlik və müsbət enerji gətirməlidir", - o əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, Çin dövlət başçılarının əldə etdiyi mühüm razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanla birgə səylər göstərməyə hazırdır.
"Biz daha böyük nəticələrə nail olmaq üçün iki tərəf arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı təşviq etməyə və beynəlxalq bərabərliyin və ədalətin qorunmasına, dünyada sülhün və inkişafın təşviqinə daha çox Çin-Azərbaycan töhfələrini verməyə hazırıq", - Lu Mey qeyd edib.
