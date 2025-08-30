https://news.day.az/azerinews/1777213.html Belçika Ukraynaya 100 milyon ayırdı Belçika hökuməti ABŞ-dən Ukraynaya silah alınması üçün 100 milyon avro ayırıb. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevo Kopenhagendə Avropa İttifaqı xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşünə gələrkən bildirib.
