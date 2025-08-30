Belçika Ukraynaya 100 milyon ayırdı

Belçika hökuməti ABŞ-dən Ukraynaya silah alınması üçün 100 milyon avro ayırıb.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevo Kopenhagendə Avropa İttifaqı xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşünə gələrkən bildirib.

 

"Belçika hökuməti Ukrayna üçün ABŞ-dən silah alınması proqramına 100 milyon avro ayırıb", - deyə nazir qeyd edib.