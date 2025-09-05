Naxçıvanda faciənin baş verdiyi istirahət mərkəzinin VİDEOSU
Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Naxçıvanın Şahbuz rayonu Ayrınc kəndi ərazisində bədbəxt hadisə qeydə alınıb.
Day.Az Azxəbər.com-a istinadən xəbər verir ki, istirahət mərkəzlərinin birində gölməçə üzərində olan platformanın aşması nəticəsində iki nəfər ölüb. Hadisə zamanı xəsarət alanlardan biri isə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Onların bir ailənin üzvləri olduğu bildirilir.
Qeyd edək ki, Naxçıvanın Şahbuz rayonu Ayrınc kəndində yerləşən istirahət mərkəzlərinin birində faciə baş verib. İstirahət mərkəzində su üzərində olan platformanın aşması nəticəsində 3 nəfər dünyasını dəyişib.
İstirahət mərkəzində olanlardan biri isə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Hadisədən sonra təcili tibbi yardım avtomobili ilə birgə xəstəxanaya yollanan ailə üzvləri isə yolda qəzaya düşüb.
İstirahət mərkəzindən görüntüləri təqdim edirik:
