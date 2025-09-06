https://news.day.az/azerinews/1778548.html Azərbaycanlı müğənni kökəlib TANINMAZ HALA düşdü - VİDEO Müğənni İradə Mehri son görünüşü ilə diqqətləri üzərinə çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkədə yayılan yeni videosunda xeyli çəki alması ilə izləyicilərinin müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müğənni İradə Mehri son görünüşü ilə diqqətləri üzərinə çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkədə yayılan yeni videosunda xeyli çəki alması ilə izləyicilərinin müzakirə mövzusuna çevrilib.
Onun bu dəyişikliyi bəziləri tərəfindən təbii hal kimi qarşılanıb, digərləri isə müğənninin əvvəlki formada daha yaxşı göründüyünü qeyd ediblər.
Məkanların birində səhnə alan ifaçının çəkisindəki dəyişiklik isə bu dəfə sosial şəbəkə izləyicilərinin ən çox müzakirə etdiyi mövzulardan biri olub.
