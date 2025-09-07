Benzindən ucuzdur, dizeldən təmiz - Elektrikli maşınları əvəzləyəcək
BMW yeni hidrogen mühərriki hazırlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, BMW gələcək maşınlarında istifadə etmək üçün yeni hidrogen sistemi hazırlayıb. Şirkət artıq üçüncü nəsil olan sistemin sınaq nümunələrini istehsal etməyə başlayıb.
Yeni qurğu əvvəlkindən 25% daha kiçik olacaq, daha az enerji işlədəcək və maşına həm daha çox güc, həm də daha uzun məsafə imkanı verəcək.
BMW hələ hansı modeldə bu mühərriki işlədəcəyini açıqlamayıb, amma ehtimal olunur ki, əvvəlcə X5 və ya gələcək Neue Klasse modellərində sınanacaq.
Hazırda BMW-də cəmi 100-ə yaxın iX5 prototipi var ki, onlar əvvəlki nəsil hidrogen sistemi ilə işləyir. Bu maşınlar 500 km-ə qədər yol gedə bilir və 400 at gücünə malikdir.
BMW bu texnologiyanı Toyota ilə birlikdə hazırlayır. Şirkət inanır ki, hidrogen gələcəkdə "benzindən təmiz, benzinin özünə oxşar alternativ" ola bilər.
