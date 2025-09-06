Hindistan XİN Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyü ilə bağlı yalan danışmağa davam edir, Bakı cavab tədbirləri görəcək - Mənbə
Hindistanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi səviyyəsində yalan danışır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend agentliyinə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Randhir Caysvalın guya rəsmi Dehlinin Azərbaycan ŞƏT-ə üzvlüyünü əngəlləmədiyi haqda aşıqlamasını şərh edən diplomatik mənbə bildirib.
Xatırladaq ki, Hindistan XİN nümayəndəsi Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünün guya "vaxt məhdudiyyəti səbəbindən" qəbul olunmadığını iddia edib.
Mənbənin sözlərinə görə, Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünü məhz Hindistan bloklayıb bu prosesdə dirijorluğu isə Rusiya edib.
"Azərbaycan və Ermənistanın ŞƏT-ə üzvlüyü məsələsi 4-5 ay idi müzakirə olunurdu və bu müzakirələr boyu Hindistan Azərbaycanın üzvlüyünə qarşı çıxıb. Üzvlüyün əngəllənməsinin məhz Hindistanın təşəbbüsü olduğuna digər üzvlər də şahid olub.
Sadəcə indi Dehli Rusiyanın pərdəarxası iştirakı ilə atdığı bu addımın çoxtərəfli diplomatiya prinsiplərinə və "Şanxay Ruhu"na zidd olduğunu, həmçinin, bu prinsiplərdən çıxış edən və ŞƏT-in genişlənməsinə çalışan Çinə qarşı da hörmətsizlik kimi qəbul olunduğunu anladğından, məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışır.
Amma Hindistanın Azərbaycanın üzvlüyünü bloklaması nə qədər məhdud və ucuz addım idisə, indi bunu rəsmi şəkildə yalan açıqlamalarla boynundan atmaq cəhdi də bir o qədər məhdud və ucuz gedişdir", - deyə mənbə bildirib.
Mənbə onu da qeyd edib ki, indiyədək Azərbaycan çoxtərəfli diplomatiya prinsiplərinə sadiq qalaraq Hindistanın BMT Baş Assambleyasına təqdim etdiyi qətnamələrin qəbuluna mane olmayıb və bu prinsipi pozmayıb. Amma Dehlinin bu ucuz və düşmənçi mövqeyinə cavab olaraq bundan sonra Hindistanın təqdim etdiyi qətnamələrə eyni yanaşma olmayacaq:
"Əgər Hindistan bütün normaları pozaraq açıq düşmənçilik xəttini istəyirsə, bundan sonra Dehlinin bütün qətnamələri, o cümlədən, 2014-cü ildə BMT BA-da Hindistanın təqdim etdiyi və Azərbaycanın da qoşulduğu Beynəlxalq Yoqa Gününün təsis edilməsinə dair qətnamələr kimi sənədlərin də artıq konsensusla deyil, səsvermə ilə qəbul olunmasına təkid edəcəyik. Eyni yanaşma bütün beynəlxalq platformalarda ortaya qoyulacaq".
