90 yaşlı qadın pilləkəndən yıxılaraq öldü

Qəbələ rayon sakini 90 yaşlı Rəfiqə Hüseynova yaşadığı evdə vəfat edib. 

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisənin baş vermə səbəbi qadının evdə pilləkəndən yıxılması olub.

O xəstəxanaya aparılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 