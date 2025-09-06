https://news.day.az/azerinews/1778598.html 90 yaşlı qadın pilləkəndən yıxılaraq öldü Qəbələ rayon sakini 90 yaşlı Rəfiqə Hüseynova yaşadığı evdə vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisənin baş vermə səbəbi qadının evdə pilləkəndən yıxılması olub. O xəstəxanaya aparılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
90 yaşlı qadın pilləkəndən yıxılaraq öldü
Qəbələ rayon sakini 90 yaşlı Rəfiqə Hüseynova yaşadığı evdə vəfat edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisənin baş vermə səbəbi qadının evdə pilləkəndən yıxılması olub.
O xəstəxanaya aparılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
