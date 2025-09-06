Binəqədidə yük maşını körpüdən aşmasının videogörüntüləri yayılıb

Bakının Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində idarəetməni itirən yük maşını körpüdən avtomobillərin üzərinə aşıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Hadisə anı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə əks olunub.

Trend görüntüləri təqdim edir: