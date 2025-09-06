https://news.day.az/azerinews/1778675.html Binəqədidə yük maşını körpüdən aşmasının videogörüntüləri yayılıb - VİDEO Bakının Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində idarəetməni itirən yük maşını körpüdən avtomobillərin üzərinə aşıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Hadisə anı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə əks olunub. Trend görüntüləri təqdim edir:
Binəqədidə yük maşını körpüdən aşmasının videogörüntüləri yayılıb - VİDEO
Bakının Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində idarəetməni itirən yük maşını körpüdən avtomobillərin üzərinə aşıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Hadisə anı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə əks olunub.
Trend görüntüləri təqdim edir:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре