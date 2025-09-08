İranda bölgə əhalisi SEPAH-ın yanacaq çənlərini yandırıb - VİDEO
İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Pakistanla sərhəddə yerləşən Midjav şəhərində tankerlərdən məcburi şəkildə yanacaq götürmək üçün çənlər quraşdırıb, lakin buna etiraz edən bölgə əhalisi onları yandırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" "Telegram" kanalı xəbər verib.
Etirazçıların sözlərinə görə, çənlərin yaradılması layihəsi yanacağın bir hissəsinin təhlükəsizlik qüvvələrinə və dövlət qurumlarına tabe olan şəxslər arasında bölüşdürülməsini nəzərdə tutur, yanacağın bir hissəsi isə tankerlərdən ucuz qiymətə alınacaq.
Bölgə əhalisi və regionun müxtəlif tayfaları daha əvvəl dəfələrlə bu layihənin həyata keçirilməsi ilə razılaşmadıqlarını bəyan ediblər, çünki bunun qırx-əlli mindən çox insanın işsizliyinə səbəb olacacağını düşünürlər.
Etirazçılar çənlərin çoxunu yandırıblar, qalanlarını isə deşiblər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре