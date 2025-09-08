Bu çuxurlara görə sürücülər yolda qalır - VİDEO
Bakı yollarında yaranan çuxurlara görə nəqliyyat vasitələrinə ciddi zərər dəyir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı daha bir görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Motosiklet sürücüsünün iddiasına görə magistral yoldakı çuxur bir neçə maşına zərər vurub, onlar yolda qalıblar.
Yolda çuxura düşən avtomobilə dəymiş zərəri kim ödəməlidir?
Qeyd edək ki, "Yol Hərəkəti Haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 6-cı maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən yolların hərəkət təhlükəsizliyi tələblərinə uyğunsuzluğu nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisələri zamanı səhhətinə, eləcə də nəqliyyat vasitəsinə dəymiş zərərin ödənilməsini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada tələb etmək yol hərəkəti sahəsində fiziki şəxslərin hüquq və vəzifələri sırasındadır.
Hüquqşünasların fikrincə avtomobilə yol çuxuruna görə dəyən zərərə görə məsuliyyət yolun balansında olduğu qurumun üzərinə düşür. Yolun hansı quruma məxsus olduğu müəyyənləşdirildikdən sonra sürücü rəsmi şəkildə müraciət edə və dəymiş zərərin ödənilməsini tələb edə bilər.
