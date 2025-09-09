Sülhün və təhlükəsizliyin ASEAN və AQEM çərçivəsində təşviqi vacibdir - Kambocalı ekspert
Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının (ASEAN) təhlükəsizlik arxitekturasını və Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) prinsiplərini nəzərə almaqla sülhün, təhlükəsizliyin və birgə inkişafın necə təşviq edilə biləcəyini müəyyənləşdirmək vacibdir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Kambocanın Asiya Perspektivləri İnstitutunun prezidenti Çen Kimlonq "İnkişaf və təhlükəsizliyin rezonansı: AQEM-in institusional transformasiyasında regional əməkdaşlıq və idarəetmə" adı altında keçirilən AQEM-in Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasında çıxışı zamanı deyib.
"'Qonşuluq' diplomatiyasını inkişaf etdirmək lazımdır- ölkələr arasında etimadın gücləndirilməsinə yönəlmiş, regional və insanlara əsaslanan diplomatiyanı. Belə diplomatiya fəal olmalı və siyasi ideologiyalardakı fərqləri kənara qoymalıdır", - deyə o bildirib.
