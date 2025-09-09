https://news.day.az/azerinews/1779189.html Milli Məclis Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmalarla bağlı qərar qəbul edib Milli Məclis Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmalarla bağlı protokol qaydasında qərar qəbul edib. Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iclasın sonunda gündəlikdəki məsələni səsə qoyub. Məsələ yekdilliklə qəbul edilib.
