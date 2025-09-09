https://news.day.az/azerinews/1779304.html Maşını “ştrafnoy”dan çıxararkən nəzarətçini söydü - Həbs olundu Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində ictimai asayişi pozan şəxs həbs edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xırdalandakı 15 saylı cərimə meydançasında baş verib. Özünə məxsus minik avtomobilini cərimə meydançasından çıxaran 1993-cü il təvəllüdlü S.
Maşını “ştrafnoy”dan çıxararkən nəzarətçini söydü - Həbs olundu
Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində ictimai asayişi pozan şəxs həbs edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xırdalandakı 15 saylı cərimə meydançasında baş verib.
Özünə məxsus minik avtomobilini cərimə meydançasından çıxaran 1993-cü il təvəllüdlü S. Məmmədov (şərti) oranın nəzarətçisi olan mülki şəxsi söyərək təhqir edib.
Nəzarətçinin şikayəti əsasında 32 yaşlı sürücü saxlanılıb. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin xırda xuliqanlıq maddəsinə əsasən protokol tərtib edilib.
Abşeron Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə S. Məmmədov 5 sutkalıq həbs edilib.
