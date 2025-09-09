https://news.day.az/azerinews/1779341.html Qətər Qəzza ilə bağlı vasitəçiliyi dayandırdı Qətər Qəzza ilə bağlı vasitəçiliyi dayandırıb. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "Əl-Ərəbiyyə" telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, buna səbəb İsrailin Dohada HƏMAS üzvlərinə zərbə endirməsidir.
