Qətər Qəzza ilə bağlı vasitəçiliyi dayandırdı

Qətər Qəzza ilə bağlı vasitəçiliyi dayandırıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "Əl-Ərəbiyyə" telekanalı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, buna səbəb İsrailin Dohada HƏMAS üzvlərinə zərbə endirməsidir.