Azərbaycanlılar dünya ictimaiyyətinə ölkəmiz və tariximizlə bağlı həqiqətləri çatdırmalıdırlar - Əşrəf Heybətov "Tofiq Abbasovla Dialoq" verlişində - FOTO - VİDEO
Baku Network ekspert platformasında "Tofiq Abbasovla dialoq" analitik videolayihəsinin növbəti buraxılışı çıxıb. Verlişin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq rəssamı, Almaniyanın Rəssamlar Birliyinin üzvü, Avropada Azərbaycan Mədəni Xadimləri Assosasiyasının üzvü Əşrəf Heybətov olub.
Söhbət zamanı o, turbulent dünyada incəsənətin roluna dair baxışlarını bölüşüb, mədəni diplomatiyadan və tarixi yaddaşın qorunmasına yönəlmiş şəxsi layihələrindən danışıb.
Əşrəf Heybətov qeyd edib ki, bəşəriyyət qeyri-sabit və çox baxımdan proqnozlaşdırılması çətin bir dövrə qədəm qoyub. Onun sözlərinə görə, məhz belə vaxtlarda incəsənət nümayəndələrinin fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:
"Mənim missiyam yalnız nikbinliyi, vətənimizi - Azərbaycanı təbliğ etməkdir. İncəsənət mahiyyət etibarilə beynəlmiləldir və məhz rəssamlar, yazıçılar, musiqiçilər xalqlar arasında körpü rolunu oynamalıdırlar."
O vurğulayıb ki, düşmənçilik və nifrət daimi kateqoriyalar ola bilməz, çünki insanların bundan yorulması qaçılmazdır. Buna görə də mədəniyyətin vəzifəsi - əvvəlkindən daha möhkəm və uzunömürlü yeni körpülər qurmaqdır.
Rəssam xatırladıb ki, sərgiləri Vatikan, NATO və ATƏT də daxil olmaqla nüfuzlu beynəlxalq məkanda keçirilib. O, dünya siyasətçiləri və ictimai xadimləri ilə, o cümlədən Almaniyanın sabiq kansleri Gerhard Şröderlə görüşüb, həmçinin Nobel mükafatı laureatı Günter Qrassın yubileyinə dəvət olunub və onun portretini şəxsən özü çəkib.
Ə.Heybətovun sözlərinə görə, bu cür təmaslar ona beynəlxalq arenada "Azərbaycan" sözünü daha tez-tez səsləndirmək və dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini xatırlatmaq imkanı yaradır.
Aparıcının suallarını cavablandırarkən rəssam Avropada radikal sağ meyillərin artdığını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, xüsusilə Şərqi Almaniyada, "Pegida" hərəkatının yarandığı ərazidə bu meyllər daha qabarıq hiss olunur.
Ə.Heybətov XX əsrin acı dərslərini xatırladaraq faşist ideologiyasının ikinci nəfəs qazanmamalı olduğunu qeyd edib. Bu kontekstdə o, İrəvanda, o cümlədən Qaregin Njde abidəsi önündə keçirilən millətçi yürüşlərin narahatedici təzahürlərinə diqqət çəkib.
Rəssam həmçinin Azərbaycanla barışmaq istəməyən erməni radikallarının mövqeyindən irəli gələn çətinliklərdən danışıb. O, xatırladıb ki, sovet illərində azərbaycanlı və erməni rəssamlar arasında mədəni əlaqələr sıx və millətçi çalar olmadan mövcud idi. Lakin artıq 1980-ci illərdə xaricdəki erməni dairələri Qarabağın ayrılması üçün zəmin hazırlamağa çalışırdılar.
Rəssamın fikrincə, bu gün mədəniyyət xadimləri humanist dəyərlərə əsaslanaraq sülh dialoqu üçün yeni imkanlar axtarmalı, körpüləri bərpa etməyə çalışmalıdırlar.
Ə.Heybətov xüsusi olaraq tarixi yaddaş mövzusuna toxunub. O, erməni ekstremistlərinin hələ də azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə adı bağlı şəxsləri simvola çevirdiklərini, bu xüsusda Xankəndini misal çəkib.
Rəssam həmçinin öz layihəsi - 1918-ci ilin Mart soyqırımına həsr olunmuş qrafik işlər silsiləsindən danışıb. Onun sözlərinə görə, rəssamın missiyası yalnız mənzərə və natürmort yaratmaqdan ibarət deyil, həm də Azərbaycanın tarixinə dair faciəvi səhifələrin həqiqətlərini çatdırmaqdır.
Ə.Heybətov bildirib ki, o, yaxınlarda Laçında uşaqla birlikdə doğma yurda həsr olunmuş rəsmlər çəkdiyi ustad dərsi keçirib. Onun fikrincə, vətənə məhəbbətin tərbiyəsi erkən yaşlardan başlanmalıdır.
O, həmçinin "Türk dünyası" çərçivəsində Azərbaycanda və xaricdə təşkil olunan sərgilərindən danışıb. Berlində Heybətovun layihələrinin dəfələrlə türk diplomatları tərəfindən açılması mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə olub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре