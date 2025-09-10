Ehsan əvəzinə yola asfalt çəkdirdi - VİDEO
Paytaxtın Fatmayı kəndində sakinlərdən biri şəxsi vəsaiti hesabına ehsan əvəzinə kənd yolunun asfaltlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu, insanlar tərəfindən nümunəvi təşəbbüs kimi qarşılanıb.
Kənd sakini yaxın qohumunun vəfatından sonra adətən təşkil olunan ehsan süfrəsi əvəzinə həmin məbləği daha xeyirxah məqsədlə istifadə etməyi qərara alıb. Belə ki, kəndin illərdir bərbad vəziyyətdə olan və istifadə zamanı ciddi çətinliklər yaradan əsas yollarından birinə asfalt çəkdirilib.
Sakinlərin sözlərinə görə, bu təşəbbüs təkcə yolun vəziyyətini yaxşılaşdırmayıb, həm də digər vətəndaşlara örnək olub:
"Allah öləninə rəhmət eləsin. Həm savab iş oldu, həm də hamının istifadə edə biləcəyi bir xeyirə çevrildi" - deyə kənd sakinlərindən biri bildirib.
Hazırda asfaltlanmış yol kənddə nəqliyyatın rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. Sakinlər bu cür təşəbbüslərin gələcəkdə də davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре