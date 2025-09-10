Zəngəzur dəhlizinin tikinti işləri nə vaxt yekunlaşır? - VİDEO
Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan ərazisindəki tikinti işlərinin gələn il tamamlanması nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat siyasəti şöbəsinin müdiri Fariz Əliyev Çin - Avropa Dəmiryol Ekspres marşrutu üzrə sayca 237-ci blok-qatarın Abşeron Logistika Mərkəzindəki qarşılanma mərasimində deyib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, dəhliz Azərbaycanın nəqliyyat sisteminin mühüm halqasına çevrilərək, həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub istiqamətlərində tranzit daşımalarının artırılmasına imkan verəcək.
Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan da danışan Fariz Əliyev qeyd edib ki, Çinin Cijang əyalətindəngöndərilən Yivu-Bakı qatarı ilə gətirilmiş konteyner yüklər Azərbaycan üzərindən Türkiyə və Avropa bazarlarına göndəriləcək. Orta dəhlizin əhəmiyyətinə toxunan şöbə müdiri bu dəhliz vasitəsilə göndərilən yüklərin həcminin 5 dəfəyə qədər artdığını deyib.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
