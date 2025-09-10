https://news.day.az/azerinews/1779466.html Bakıda yük maşını 5 avtomobili vurub qaçdı - VİDEO Bakıda yük maşını 5 avtomobili əzərək hadisə yerindən qaçıb. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində baş verib. 77 GR 125 qeydiyyat nişanlı "İsuzu" markalı avtomobilin sürücüsü qəza törədərək hadisə yerindən yayınmağa çalışıb.
Bakıda yük maşını 5 avtomobili əzərək hadisə yerindən qaçıb.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Belə ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində baş verib.
77 GR 125 qeydiyyat nişanlı "İsuzu" markalı avtomobilin sürücüsü qəza törədərək hadisə yerindən yayınmağa çalışıb. Sürücü ümumilikdə 5 avtomobilə maddi ziyan vurub.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
