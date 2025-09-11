Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri saxlanılıb

Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Cuanşer Burçuladze korrupsiya ittihamı üzrə saxlanılıb.

Day.Az Gürcüstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.

"Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması, eləcə də, xüsusilə böyük məbləğdə gəlir əldə edilməsi ilə bağlı faktı üzrə məhkəmənin çıxardığı qətnamə əsasında keçmiş müdafiə naziri Cuanşer Burçuladze saxlanılıb", - deyə bəyanatda deyilir.