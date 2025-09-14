"Samaqon" korluğa səbəb ola bilər"
"Evdə hazırlanmış spirt korluq və ölümlə nəticələnə bilər".
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkim-qastroenteroloq Vladimir Neronov evdə hazırlanmış spirtli içkilərin, xüsusilə samaqonun metanol səbəbindən ciddi təhlükə yaratdığını açıqlayıb.
"Ev şəraitində hazırlanan içkilərdə etil spirtdən qat-qat zərərli maddələr, məsələn, metanol, kanserogenlər, sivuş yağları və ağır metallar ola bilər. Metanol orqanizmdə formaldegid və formik turşusuna çevrilərək sinir sistemi və göz hüceyrələrini zədələyir".
Həkim xəbərdarlıq edib ki, 10 ml metanol korluğa, 30 ml və daha çox isə ölümə səbəb ola bilər. Zəhərlənmə simptomları əvvəlcə sərxoşluğa oxşasa da, 12-24 saatdan sonra ciddi beyin, göz sinirləri, qaraciyər və böyrək zədələnməsi başlayır.
"Baş ağrısı, ürəkbulanma, görmə pozğunluğu, qusma, göyərmə, tənəffüs çətinliyi, şüur itkisi kimi hallarda dərhal təcili tibbi yardım çağırılmalıdır", - həkim söyləyib.
