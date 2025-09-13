https://news.day.az/azerinews/1780261.html Şimali Koreyada bu sözlər qadağan edildi Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkədə hamburger, karaoke və dondurma sözlərini qadağan edib. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Kim Çen In həmin sözlərin həddindən artıq Qərb ifadələri olduğunu əsas gətirib. Bildirilib ki, Şimali Koreya lideri bu sözlərin yerli sözlərlə əvəz edilməsinə göstəriş verib.
