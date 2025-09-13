Şimali Koreyada bu sözlər qadağan edildi

Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkədə hamburger, karaoke və dondurma sözlərini qadağan edib.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Kim Çen In həmin sözlərin həddindən artıq Qərb ifadələri olduğunu əsas gətirib.

 

Bildirilib ki, Şimali Koreya lideri bu sözlərin yerli sözlərlə əvəz edilməsinə göstəriş verib.