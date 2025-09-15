https://news.day.az/azerinews/1780455.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Qala stansiyasından 127 km şərqdə, Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 07:41-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4 olub. Zəlzələnin ocağı 76 kilometr dərinlikdə yerləşib.
