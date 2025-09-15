https://news.day.az/azerinews/1780489.html Yağış yolları iflic etdi - Sabunçuda həyəcanlı anlar - VİDEO Bir neçə gündür Bakıya yağan yağış nəticəsində Sabunçu Dəmiryol Vağzalının qarşısında çətin vəziyyət yaranıb. Day.Az xəbər verir ki, ərazidə nəqliyyatın nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. Xatırladaq ki, Sabunçu rayonu ərazisindəki tuneldə ötən ilin oktyabrında yağan yağışlar nəticəsində iki nəfər boğularaq ölmüşdü.
Yağış yolları iflic etdi - Sabunçuda həyəcanlı anlar - VİDEO
Bir neçə gündür Bakıya yağan yağış nəticəsində Sabunçu Dəmiryol Vağzalının qarşısında çətin vəziyyət yaranıb.
Day.Az xəbər verir ki, ərazidə nəqliyyatın nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib.
Xatırladaq ki, Sabunçu rayonu ərazisindəki tuneldə ötən ilin oktyabrında yağan yağışlar nəticəsində iki nəfər boğularaq ölmüşdü.
Bundan başqa, aprel və may aylarında da yağan leysan xarakterli yağışlarda Bakıdakı bir neçə tunel kimi, buranı da su basmışdı.
