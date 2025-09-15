Hadrutdakı məsciddə eyni vaxtda 210 nəfərin ibadət etməsi mümkün olacaq - FOTO
Hadrutda məscidin minarəsinin hündürlüyü 25 metrə yaxındır. Burada eyni vaxtda 210 nəfərin ibadət etməsi mümkün olacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, birinci mərtəbə kişilərin, ikinci mərtəbə isə qadınların ibadət etməsi üçün nəzərdə tutulub.
Məscidin fasadında milli ornamentlərə uyğun xüsusi bəzək elementlərindən istifadə olunub. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra Azərbaycan dövləti tərəfindən həmin ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən dağıdılmış dini-tarixi abidələrin əvvəlki görünüşünə uyğun bərpası, həmçinin yeni məscidlərin inşası istiqamətində ardıcıl işlər görülür.
Qeyd edək ki, məscidin təməlini 2021-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qoyub.
