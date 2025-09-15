Məleykə Əsədovanın efirdə göz yaşları "sel oldu" - VİDEO
Xalq artisti Məleykə Əsədova canlı yayımda duyğusal anlar yaşayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktrisa efirdə anası haqqında danışarkən kövrəlib. O, valideyninə olan sevgisindən söz açarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib.
Məleykə Əsədova bildirib ki, həyatında ən böyük dayağı və güvəni məhz anası olub. Onun sözlərinə görə, sənət yolunda qazandığı uğurlarda da anasının rolu danılmazdır.
Studiyada duyğulu anlar yaşanan vaxt həm aparıcı, həm də tamaşaçılar aktrisanı təsəlli etməyə çalışıblar.
Qeyd edək ki, Məleykə Əsədova Azərbaycan teatr və kino səhnəsinin ən sevilən simalarından biridir və tez-tez şəxsi həyatı ilə bağlı səmimi açıqlamaları ilə diqqət çəkir.
