Bakıda təcili yardım maşını palçıqda batdı

Bakıda təcili tibbi yardım maşını palçıqda bataraq yolda qalıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisəyə dair görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Məlumata görə, palçıqlı vəziyyətə görə hərəkətsiz qalan avtomobildəki tibb işçisi çağırışa piyada davam etməyə məcbur olub. Bildirilir ki, yolun bu hala düşməsinə son günlər paytaxta yağan intensiv yağışlar səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: