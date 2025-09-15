https://news.day.az/azerinews/1780580.html Bakıda təcili yardım maşını palçıqda batdı - Həkim çağırışa piyada getdi - VİDEO Bakıda təcili tibbi yardım maşını palçıqda bataraq yolda qalıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisəyə dair görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məlumata görə, palçıqlı vəziyyətə görə hərəkətsiz qalan avtomobildəki tibb işçisi çağırışa piyada davam etməyə məcbur olub.
