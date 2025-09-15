Səlim bin Məhəmməd əl-Malik “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Səlim bin Məhəmməd əl-Malik "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası ilə ICESCO arasında uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında xidmətlərinə görə ICESCO-nun Baş direktoru Səlim bin Məhəmməd əl‑Malik "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib.