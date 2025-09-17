https://news.day.az/azerinews/1781063.html Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 3 milyard dollar artıb Bu ilin 6 ayı üzrə ölkənin xalis maliyyə aktivləri 3.0 milyard dollar artıb. Bu barədə Day.Az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir. Bildirilib ki, bu göstərici xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar (0.5 milyard dollar), portfel investisiyaları (1.0 milyard dollar) və digər investisiyalar (1.5 milyard dollar) hesabına formalaşıb.
Qeyd edilib ki, hesabat dövründə ölkənin xalis maliyyə öhdəlikləri isə 230.0 milyon dollar artıb ki, bu da
