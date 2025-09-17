https://news.day.az/azerinews/1781118.html Zaurun övladları ilə VİDEOsu hər kəsi kövrəltdi Aparıcı Zaur Baxşəliyevin övladları ilə çəkdiyi video sosial şəbəkələrdə maraq doğurub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı bu dəfə oğlu Davud və qızı Dilavərlə birlikdə sosial mediada trendə çevrilmiş görüntünü canlandırıb. Trend qaydasına əsasən, Günayın səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşanlar qarşıya addım atmalı idilər.
Zaurun övladları ilə VİDEOsu hər kəsi kövrəltdi
Aparıcı Zaur Baxşəliyevin övladları ilə çəkdiyi video sosial şəbəkələrdə maraq doğurub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı bu dəfə oğlu Davud və qızı Dilavərlə birlikdə sosial mediada trendə çevrilmiş görüntünü canlandırıb.
Trend qaydasına əsasən, Günayın səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşanlar qarşıya addım atmalı idilər. Lakin Zaur həmin anda yerində qalaraq hərəkətsiz durub.
Onun bu jesti izləyicilərin diqqətini çəkib və bir çoxlarını kövrəldib.
