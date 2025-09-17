Sifariş təslim edən kuryer qadın müştərinin evinə girdi - ANBAAN VİDEO
Kuryer yemək sifarişini çatdırdıqdan sonra qadın müştərinin evinə girməyə cəhd edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mənzilin təhlükəsizlik kamerasına düşən görüntülərdə gənc qadının sifarişi çatdırdıqdan sonra pul yığmaq cəhdindən istifadə edən kuryerin içəridəki insanları görüb dayandığı görünür.
Görüntülərdə gənc qadının qapını açması, sifarişi qəbul etməsi və pulu ödəmək üçün içəri qayıtdığı görünür. Bu zaman kuryer fürsətdən istifadə edərək evə daxil olub. Lakin mənzilin izdihamlı olduğunu anlayanda geri dönmək məcburiyyətində qalıb.
Mənzil sakinləri bu hadisədən çox narahat olub və görüntülər qısa zamanda sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Polisin kuryerlə bağlı araşdırmalara başladığı bildirilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре