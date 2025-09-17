https://news.day.az/azerinews/1781132.html Bakıda leysan sularının kənarlaşdırılması üçün hansı tədbirlər görüləcək? Bakıda leysan xarakterli yağışların yağması zamanı suların kənarlaşdırılması məqsədilə bir necə istiqamətdə yeni kollektorların salınması işləri, bəzi yerlərdə isə bu işlərin başlanılmasına hazırlıq aparılır. Bu barədə Day.Az-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.
Bakıda leysan xarakterli yağışların yağması zamanı suların kənarlaşdırılması məqsədilə bir necə istiqamətdə yeni kollektorların salınması işləri, bəzi yerlərdə isə bu işlərin başlanılmasına hazırlıq aparılır.
Bu barədə Day.Az-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu işlərin başa çatdırılması üçün müəyyən zamana ehtiyac var.
Qeyd edilib ki, işlər başa çatdıqdan sonra isə güclü yağışın törədə bildiyi fəsadlar tədricən azalacaq.
