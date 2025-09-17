Azərbaycan ən çox bu beş ölkəyə mal ixrac edib
2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan əsas ticarət tərəfdaşları ilə aktiv əməkdaşlığını qoruyub saxlayıb. İxrac həcmi baxımından birinci yerdə İtaliya gəlir. Sözügedən Qərbi Avropa ölkəsinə səkkiz ay ərzində ümumilikdə 7,97 milyard dollar həcmində mal ixrac olunub.
Day.Az Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən məlumat verir ki, ikinci yerdə Türkiyə gəlir (ixrac həcmi- 2,29 milyard dollar), üçüncü yerdə isə Azərbaycandan 819 milyon dollar həcmində mal idxal etmiş Rusiya gəlir.
Dördüncü mövqedə 655 milyon dollar həcmində malın ixrac olunduğu Çexiya gəlir. İlk "beşliyi" Bolqarıstan tamamlayır - sözügedən ölkə Azərbaycandan 523 milyon dollar həcmində mal idxal edib.
İtaliyaya tədarük 1,34 milyard dollar və ya 20,3% artıb. Türkiyəyə ixrac 376,3 milyon dollar (14,1%), Çexiyaya isə 85,4 milyon dollar (11,5%) azalıb. Rusiya Azərbaycandan idxalı 51,3 milyon dollar (6,7%), Bolqarıstan isə 136,5 milyon dollar (35,3%) artırıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin hesablamalarına görə, cari ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 173 ölkə ilə 32,118 milyard ABŞ dolları məbləğində ticarət əməliyyatları həyata keçirib.
Ticarət dövriyyəsi ixrac üzrə 15,2 milyard ABŞ dolları, idxal üzrə isə 13,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Beləliklə, illik ifadədə ixrac 5,4% azalıb, idxal isə 26,1% artıb.
